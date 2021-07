Empório do Galeto celebra dia do rock - Divulgação

Empório do Galeto celebra dia do rockDivulgação

Publicado 13/07/2021 10:02

Duque de Caxias - Hoje é dia do rock, bebê. Para celebrar essa data, o Empório do Galeto está com uma programação especial. Quando Skank cantou “Vamos Fugir”, a gente aposta que a banda mineira queria fugir para casa, e o bolinho artesanal de feijoada (R$ 5,90 / 2 uni) do Empório vai te fazer lembrar bem dela. Mas Minas não é o único estado que está presente nesse menu musical. A banda sulista Engenheiros do Hawaii vai tocar enquanto você experimenta o Churrasco à Gaúcha.

Empório do Galeto celebra dia do rock Divulgação



E os gringos vem aí pra lembrar que nem só de música nacional vive o rockeiro brasileiro, que curte desde Beatles, a famosa banda britânica, embalada num tradicional fish and chips, com a Tilápia à Dorê do Empório (R$ 119,90 / 2 pessoas), até Green Day, que toca pra lembrar que salada também é bom, e a nossa Ceasar Salad é apenas R$ 26,90. Queen pode ter vindo de Londres, mas quando Fred Mercury canta “Mama Mia, let me go”, impossível não lembrar da Salada Italiana (R$ 26,90), enquanto o maior Desejo dos irlandeses U2 só pode ser o tradicional prato de frutos do mar: Camarão à Grega (R$ 149,90 / 3 pessoas). E os gringos vem aí pra lembrar que nem só de música nacional vive o, que curte desde Beatles, a famosa banda britânica, embalada num tradicional fish and chips, com a Tilápia à Dorê do Empório (R$ 119,90 / 2 pessoas), até Green Day, que toca pra lembrar que salada também é bom, e a nossa Ceasar Salad é apenas R$ 26,90. Queen pode ter vindo de Londres, mas quandocanta “Mama Mia, let me go”, impossível não lembrar da Salada Italiana (R$ 26,90), enquanto o maior Desejo dos irlandeses U2 só pode ser o tradicional prato de frutos do mar: Camarão à Grega (R$ 149,90 / 3 pessoas).

Publicidade

Empório do Galeto celebra dia do rock Divulgação



Para celebrar esse mês tão especial, o Empório do Galeto serve a bebida preferida de todo rockeiro raiz: um combo de whisky Red Label Johnnie Walker (750ML) + 4 Energéticos (R$ 279,90).



Serviço Empório do Galeto:



Caxias Shopping - Rodovia Washington Luís 289 - Entrada pelo estacionamento ou 1° piso

Telefone: (21) 3491-4021 delivery e reservas

Aceita-se todas as bandeiras de cartão de crédito e débito. Cartões refeição e dinheiro. Para celebrar esse mês tão especial, o Empório do Galeto serve a bebida preferida de todo rockeiro raiz: um combo de whisky Red Label Johnnie Walker (750ML) + 4 Energéticos (R$ 279,90).Caxias Shopping - Rodovia Washington Luís 289 - Entrada pelo estacionamento ou 1° pisoTelefone: (21) 3491-4021 delivery e reservasAceita-se todas as bandeiras de cartão de crédito e débito. Cartões refeição e dinheiro.