Karol Conká Reprodução/Globo

Por MH

Publicado 07/02/2021 16:13

As atitudes polemicas de Karol Conká dentro do "Big Brother Brasil 21", estão reverberando dentro e fora do reality show da Globo. É que o show que a cantora faria no Festival Rock the Mountain, marcado para novembro em Itaipava, está cancelado. A organização bateu o martelo neste domingo.



"Atração cancelada. Muito além da musica, o Rock the Mountain preza pela energia positiva durante os dois dias de evento. Compartilhar amor, fazer amigos, respeitar as diferenças e curtir a energia de uma musica boa em meio a natureza, sempre foram nossas premissas. Para manter esse clima no ar, decidimos em comum acordo com os agentes da cantora Karol Conká, cancelar sua apresentação no evento", disse o comunicado publicado no perfil do evento no Instagram.

Publicidade

O Rock the Mounain terá nomes como Caetano Veloso, Gal Costa, Criolo, BaianaSystem, Silva, Alceu Valença, Djonga, Raimundos, Matheus Carrilho e Jaloo.



Publicidade

No confinamento, Karol voltou a falar sobre a briga que teve com Carla Diaz na festa, em que a rapper gritou com a atriz por causa de Arcrebiano. A cantora desabafou com Arthur no jardim da casa. "Estavam me tirando pra louca. E aí eu já falo: prefiro sair. Eu não consigo nem ficar à vontade, porque eu tô me afastando de quem eu sou. Eu vivo com pessoas reais perto de mim, pessoas verdadeiras", disse Conká.

Sem saber que anda perdendo centenas de seguidores e contratos cancelados, Karol fez uma rápida avaliação sobre sua participação no "BBB 21". Não acredito que essa minha passagem aqui tenha me trazido coisas ruins, acho que me traz coisas boas. Sempre tem alguém que concorda com a gente. E eu não acredito que isso tenha manchado a minha carreira ou minhas coisas, porque eu sou verdadeira. E não é à toa que a minha música de maior sucesso é: 'já que é pra tombar, tombei'. Entendeu?", falou.