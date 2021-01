Thiago Martins Pedro Tauil

19/01/2021

Rio - Thiago Martins, que é cotado para estar no "Big Brother Brasil 21", da TV Globo, está sendo criticado pelos fãs. É que os internautas relembraram uma entrevista que o ator se posiciona contra as cotas raciais.

No vídeo, ele diz: "A cota me machuca. A cor da pele não muda nossa inteligência, nosso caráter. A única coisa que muda é a pele. Isso me entristece. Pra que existe cota dos negros? Não. Universidade, escola tem que ser pra todo mundo. A gente vê grandes exemplos de negros bem sucedidos porque tiveram a chance e aproveitaram".



Após sofrer muitas críticas na época, Thiago Martins chegou a se explicar dizendo que se expressou mal. No entanto, os internautas não esqueceram a situação. "Thiago Martins falando sobre cotas raciais. Se entrar no 'BBB', já vai ter nascido morto", escreveu uma pessoa. Outro internauta comentou:"Não esqueceremos".

thiago martins falando sobre cotas raciais, se entrar no bbb, já vai ter nascido morto pic.twitter.com/I5wF4CNXi1 — wil (@buonaserax) January 19, 2021

