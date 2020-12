Carlinhos Maia Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 21/12/2020 16:05 | Atualizado 21/12/2020 17:42

No fim de semana em que o Brasil atingiu o número de 186 mil mortos devido a pandemia do novo coronavírus, Carlinhos Maia promoveu uma festa de Natal para cerca de 200 pessoas na cidade alagoana de Penedo, na noite de sábado. Apesar das recomendações para o cancelamento de eventos de fim de anos, o humorista ainda publicou diversos vídeos com seus convidados, todos aglomerados e sem o uso de máscara.

Os influenciadores Mateus Mazzafera, Ariadna Arantes, Camila de Lucas, Mileide Mihaile, Camila Loures e Yarley, compareceram na festa assim como os artistas Mano Walter e Márcia Fellipe. Artistas como a banda Calcinha Preta, a ex-BBB Gabi Martins e Tierry, que lançaram música inédita na festa, e Dennis DJ estavam entre os convidados.



Na sexta-feira que antecedeu o evento, Carlinhos Maia alegou que o "Natal da Vila" aconteceria para ajudar ao povo do local, uma vez que o evento não aconteceu em 2019. E prometeu que "tudo aconteceria dentro da lei, com autorização da Secretaria de Saúde, com número permitido de pessoas, bombeiro, polícia, testes e desentoxicador". Porém, o que se viu foi uma verdadeira aglomeração de centenas de pessoas.



Mediante a repercussão nas redes sociais, Carlinhos Maia fez diversos Stories onde não demonstra arrependimento. "Sei que é errado aglomerar, mas fiz seguindo todos os protocolos. Foi melhor do que fazer uma coisa por trás das câmeras. Todos que estiveram na celebração faram testes para saber se estão com a Covid-19", justificou. Ao que parece, as explicações de Carlinhos Maia não surtiram efeito na web.

Vc ser absolutamente responsável não te protege pq vc precisa que todos ao seu redor sejam tb. Os hospitais estão lotados. Vamos passar o ano novo longe de festas. Não é possível que uma pandemia mundial não nos faça aprender nada :( — Tata werneck (@Tatawerneck) December 20, 2020

Bem verdade...vão ver as histórias do Carlinhos Maia, do namorado e até da Gizelly do #bbb20. Eu gosto muito da Gizelly, mas não percebo a necessidade destes aglomerados/festas de arromba em plena pandemia...e sabendo a influência que têm ainda publicam nas redes sociais...smh. pic.twitter.com/AQ8H0tXAm6



