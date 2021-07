Parquinho infantil no Zoológico Municipal de Volta Redonda - Divulgação

Publicado 13/07/2021 16:22

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias promoverá dos dias 20 a 29 de julho, das 8h às 11h, em oito polos distribuídos nos quatro distritos da cidade, o Circuito Olímpico de Férias. Os interessados podem se inscrever até quinta-feira (15), por meio de link disponível no site da SME.



Cada unidade escolar poderá inscrever no mínimo 15 e no máximo 20 alunos. Além disso, os estudantes do 1º ao 5º Ano de Escolaridade deverão apresentar autorização do responsável para participar.



No Circuito Olímpico de Férias, serão desenvolvidas atividades relacionadas às Olimpíadas. Os alunos participarão de jogos e oficinas pedagógicas que visam à integração e à socialização deles por meio do esporte olímpico, como Jogos Esportivos, Oficinas Pedagógicas, Cinemateca, Contação de História e Recreação.



A secretária de Educação, profª Roseli Duarte, destacou a importância do desenvolvimento de atividades recreativas, de Leituras Literárias, de Cinemateca e contos populares para os alunos da Rede.

"Já as atividades esportivas os alunos serão acompanhados pelos profissionais de Educação Física que estarão coordenando o Circuito de cada polo respeitando os protocolos de prevenção contra a Covid-19”, explicou a gestora da pasta.