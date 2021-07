VR antecipa aplicação da segunda dose da vacina AstraZeneca para vacinados com a primeira dose até 02/05/2021 - Geraldo Gonçalves- Secom/PMVR

Publicado 14/07/2021 17:18

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizará nesta quinta-feira, 15, vacinação da primeira dose contra a Covid-19 para pessoas com idade de 38 a 35 anos. É obrigatório a apresentação de comprovante de residência e documento de identificação.

A vacinação de primeira dose acontecerá para pedestres, nos seguintes locais, a partir das 8 horas:

- Hospital Municipal Duque

- CER IV (Sarapuí)

- UPH Xerém

- UPH Campos Elíseos

- ESF Jardim Anhangá

- ESF Parque Comercial

- ESF Vila São Luís

- ESF Parque Esperança



A quinta-feira será também de vacinação da segunda dose de Astrazeneca para os profissionais de educação que receberam a primeira dose na sede da Secretaria Municipal de Educação nos dias 29 e 30/04. A vacinação para pedestres acontece, das 8h às 15h, na Vila Olímpica de Duque de Caxias, no bairro 25 de Agosto. É obrigatório a apresentação de carteira de vacinação e documento de identificação.



Confira outros grupos que estão sendo vacinados no município:



- Segunda dose de Astrazeneca antecipada, para quem foi vacinado até 17/05: O município segue recomendação do Governo do Estado, que autoriza a redução do intervalo de aplicação da segunda dose da vacina Astrazeneca, de 12 para 8 semanas. Somente poderão antecipar a segunda dose aquelas pessoas que receberam a primeira até o dia 17/05. Para a vacinação antecipada o município está disponibilizando 16 postos de vacinação, de quarta-feira (14) a sábado (17), das 8h às 13h. É obrigatória a apresentação do cartão de vacinação e documento de identificação.

Veja as unidades de saúde que funcionarão, das 8h às 13h, na aplicação da segunda dose de Astrazeneca antecipada:- UPH Campos Elíseos - UPH Equitativa - UPH Imbariê - UPH Pilar - UPH Saracuruna - UPH Xerém - UBS Antônio Granja (Parque Fluminense) - UBS Alaide Cunha (Copacabana) - UBS Barão do Amapá - UBS José Camilo (Jardim Primavera) - UBS José de Freitas (Vila Operária) - UBS Sarapuí - ESF Jardim Gramacho - ESF Jardim Leal - ESF Parada Angélica - Hospital Municipal Duque (Parque Senhor do Bonfim).



- Segunda Dose para Faltosos (Astrazeneca e Coronavac):

Duque de Caxias também segue com a segunda dose, para todos aqueles que não compareceram às convocações feitas e que estão com a imunização pendente. A vacinação acontece, de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h, no Centro Municipal de Saúde (Av. General Gurjão, Centro). É obrigatória a apresentação do cartão de vacinação e documento de identificação.



- Primeira Dose para Gestantes, Puérperas e Lactantes:

O município de Duque de Caxias segue também com a aplicação da primeira dose da vacina contra a covid-19 para gestantes, puérperas e lactantes, com idade acima de 18 anos. A vacinação acontece de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h, no CMSDC- Centro Municipal de Saúde (Av. General Gurjão – Centro) e no CRAESM de Xerém (Rua 25 de Agosto – Vila Santa Alice – Xerém). As gestantes e puérperas devem apresentar o laudo médico do obstetra. As lactantes devem apresentar comprovação. Nos três casos é obrigatório ainda a apresentação de documento de identificação e comprovante de residência.



- Segunda dose para Gestantes que foram vacinadas com Astrazeneca em 28/04:

A Secretaria Municipal de Saúde segue com a convocação das gestantes que receberam a primeira dose da vacina Astrazeneca no dia 28 de abril, no posto da sede da Prefeitura, para que compareçam ao Centro Municipal de Saúde (Av. General Gurjão, Centro) entre os dias 14 e 17/07, para completarem a imunização em duas etapas. Em função da suspensão determinada pelo Ministério da Saúde, não será aplicada a vacina Astrazeneca. O atendimento às gestantes no CMSDC acontece das 7h às 15h. É obrigatória a apresentação do cartão de vacinação e documento de identificação.