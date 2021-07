Homem armado é preso em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 14/07/2021 15:37

Duque de Caxias - Um suspeito foi preso com uma pistola durante uma ação no bairro Saracuruna, em Duque de Caxias, nesta quarta-feira, 14. Segundo informações, policiais militares faziam uma operação para reduzir os crimes no município, principalmente no tocante aos roubos de carga, quando viram o homem armado.



A prisão aconteceu em flagrante. Além da pistola, um rádio transmissor também foi apreendido. A ocorrência foi registrada na delegacia da região.