Publicado 14/07/2021 14:25

Duque de Caxias - A Câmara Municipal de Duque de Caxias realizou um ato solene para homenagear três grandes nomes do Partido PDT no cenário político brasileiro: Carlos Lupi, Ciro Gomes e José Bonifácio Ferreira. Lupi, que é o presidente nacional do PDT, foi contemplado com a medalha “Cidade Duque de Caxias”, comenda concedida a pessoas ou entidades que tenham prestado relevantes serviços ao Brasil ou ao município.

“Duque de Caxias tem uma marca de vanguarda e de coragem na Baixada Fluminense. Brizola ganhou as eleições aqui e também fizemos prefeitos aqui. Temos uma história muito enraizada em Duque de Caxias e receber uma medalha nesta cidade é o coroamento na carreira de qualquer político que se diz amante do povo brasileiro”, disse o agraciado. “Quero agradecer a generosidade do vereador Alex Freitas e dizer que vou lutar muito para ser merecedor dessa conquista”, completou Lupi.

O pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, que além disso é o vice-presidente nacional do PDT, recebeu a medalha "Paulo Freire", concedida a professores que tenham, comprovadamente, desenvolvido projetos, propostas ou outros instrumentos para o desenvolvimento da qualidade do processo educacional. Ciro já atuou como professor universitário de Direito Tributário e Direito Constitucional, Finanças Públicas e de Estudos de Problemas Brasileiros, entre os anos de 1980 a 1987.



Ciro Gomes retorna à Câmara duquecaxiense após 20 anos para receber mais esta honraria. A primeira vez que ele pisou no plenário Vilson Campos Macedo foi para ser agraciado com o título "Cidadão Duquecaxiense", oferecido pelo decano da Casa Legislativa, vereador Nivan Almeida (PT). O presidenciável, que já veio ao município em várias outras ocasiões, não escondeu seu contentamento em regressar à Duque de Caxias.

“É sempre uma emoção. Espero que um dia eu possa ter a oportunidade de devolver para vocês esse carinho, hospitalidade e honra, porque a Baixada Fluminense é a cara mais machucada do Brasil. Esse é um povo valente, extraordinário, mas também é um povo a quem se nega praticamente tudo e a gente precisa mudar isso”. Sobre a homenagem prestada pelo vereador Alex Freitas, Ciro foi cordial: “É um gesto de estímulo. O Alex sabe que sou uma pessoa bem-intencionada, vou procurar sempre honrar isso, mas quando ele me dá uma honraria como essa, estabelece uma dívida de gratidão minha com ele, com a representação dele e com o povo dele - que é o povo de Duque de Caxias. E eu vou pagar isso com muito trabalho”, concluiu Ciro Gomes.

Outros pedetistas como a deputada Estadual Martha Rocha, o ex-ministro e ex-deputado Federal Miro Teixeira e o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, também prestigiaram o evento. Além deles, o presidente da Casa Legislativa Municipal, Celso do Alba (MDB), o secretário municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal, Marcos Tavares, o vereador Nivan Almeida, e outros nomes da vereança municipal marcaram presença na homenagem, prestada pelo vereador Alex Freitas, a personalidades tão importantes da esfera política nacional. A deputada, que já trabalhou no município, afirmou que tem laços fraternos com a cidade e que a Baixada Fluminense surge a partir de Duque de Caxias.



O título "Cidadão Duquecaxiense", maior honraria oferecida pela Câmara Municipal da cidade, foi concedido a José Bonifácio Ferreira, prefeito de Cabo Frio, município situado no litoral do estado do Rio de Janeiro. Muito experiente na política, Bonifácio, que tem 76 anos, foi eleito prefeito de Cabo Frio pela primeira vez quando tinha apenas 31 anos.



O grande anfitrião da festa, o vereador Alex Freitas, ficou muito satisfeito com a presença de tantas figuras de peso nas dependências da Câmara Municipal. Ele, que se diz "brizolista" convicto, foi filiado ao PDT durante 30 anos e, mesmo atualmente cumprindo mandato na vereança pelo Partido Solidariedade, fez questão de homenagear os três pedetistas, devido a história de cada um na luta pela igualdade social e trabalhista, juntamente com um dos fundadores do partido, o emblemático e saudoso Leonel Brizola.

“Estou muito feliz, pois um militante está tendo a oportunidade de homenagear essas pessoas que fizeram tanto pelo Brasil e fazem pelo país até hoje”, comentou ele, muito grato.

Nova executiva municipal

Aproveitando a solenidade de entrega das honrarias, o plenário da Câmara também serviu para a cerimônia de posse da executiva municipal do PDT. Na ocasião, os duquecaxienses puderam conhecer os novos membros que serão responsáveis pelo desenvolvimento do partido na cidade. João Carlos Brecha, atual secretário de Governo do prefeito Washington Reis (MDB), é o novo presidente da legenda. Aroldo Brito, que também é responsável por uma pasta na Prefeitura da cidade, a Secretaria de Comunicação Social, também foi empossado, mas como vice-presidente. Alguns membros e os seguintes nomes também passaram a fazer parte da coligação em Duque de Caxias: Wilson Gonçalves (secretário) e Verônica Silva Conceição Martins (tesoureira).