Professor de Libras presenteia aluna surda com par de tênis novos ao ver estado do seu calçado antigo - Reprodução

Professor de Libras presenteia aluna surda com par de tênis novos ao ver estado do seu calçado antigoReprodução

Publicado 14/07/2021 17:05

Duque de Caxias - Um gesto do professor Carlos Fidalgo, educador e intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais), da Fundec, está viralizando nas redes sociais. Ele resolveu presentear uma de suas alunas, que é surda, com um par de tênis. A ideia veio depois que Carlos viu o estado dos calçados que a jovem estava utilizando para praticar esportes na quadra.

rede social. O vídeo já passou das 120 mil curtidas. Sensibilizado com a situação, o professor decidiu fazer uma surpresa para a aluna, entregando o presente durante a aula de educação física. Ele filmou a reação da menina e postou na própriaO vídeo já passou das 120 mil curtidas.

Publicidade

“Fiz uma surpresa para minha aluna… Deus obrigado por me colocar no caminho dela!”, escreveu o professor Carlos na legenda do vídeo publicado no Instagram.