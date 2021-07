Polícia faz operação em comunidade de Caxias - Reprodução

Publicado 15/07/2021 14:57

Duque de Caxias - Policiais militares do 15ºBPM realizam uma operação na Comunidade Vai Quem Quer, na Chácara Rio-Petropolis, em Duque de Caxias, nesta quinta-feira, 15, para resgatar um suposto policial sequestrado no interior da favela. Segundo informações, foram apreendidos pelos policiais: 421 pinos de cocaína, 120 pedras de crack, 48 trouxinhas de maconha e um fuzil equipado com luneta.



De acordo com a polícia, houve troca de tiros, mas ninguém ficou ferido. Ninguém foi preso.

O caso foi registrado na delegacia da região.