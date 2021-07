Imunização é feita nos postos de saúde, entre 9h e 15h, para moradores a partir de 6 meses de idade - Internet

Imunização é feita nos postos de saúde, entre 9h e 15h, para moradores a partir de 6 meses de idadeInternet

Publicado 15/07/2021 13:16

Duque de Caxias - O Ministério da Saúde autorizou estados e municípios a ampliarem a vacinação contra a gripe para toda a população. Em Duque de Caxias, a Secretaria Municipal de Saúde adotou a nova recomendação e as unidades de saúde já estão autorizadas a imunizar os cidadãos contra a gripe influenza, a partir dos 6 meses de idade. O prazo da campanha de vacinação também foi ampliado, devendo se estender até o fim das doses em estoque no município. A decisão ocorre em função do estado registrar baixos índices de imunização contra a Influenza entre os grupos prioritários.



A campanha teve início no dia 12 de abril e a expectativa da Secretaria Municipal de Saúde é de que 315 mil pessoas sejam imunizadas contra a Gripe Influenza, no município de Duque de Caxias, até o final da campanha.

A vacinação contra a Gripe Influenza em Duque de Caxias acontece nas seguintes unidades de saúde:

Publicidade

* CMSDC – Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias

(R. General Gurjão, s/nº – Centro)

* CRAESM – Centro de Referência de Atenção Especializada à Saúde da Mulher (Rua 25 de Agosto, 1 – Xerém)

* Maternidade Municipal de Santa Cruz da Serra (Somente para Puérperas)

(Av. Automóvel Clube, nº 275)

*Unidades Pré-Hospitalares (UPH):

UPH Campos Elíseos (Av. Actura, nº 333)

UPH Imbariê (Rua Santa Catarina, s/n)

UPH Saracuruna (Av. Presidente Roosevelt, s/nº)

UPH Pilar (Rua Carlos Alvear, s/nº)

UPH Xerém (Av. Nóbrega Ribeiro, s/nº)

UPH Parque Equitativa (Av. Automóvel Clube, s/nº)

* Unidades Básicas de Saúde (UBS):

UBS José Camilo dos Santos (Av. Vicente Celestino, 615 – Jardim Primavera)

UBS Sarapuí (Av. Pelotas, s/nº)

UBS Alaíde Cunha (Rua Castro Alves, s/nº – Copacabana)

UBS Dr. José de Freitas (Praça José de Jesus – Vila Operária)

UBS Dr. Antônio Granja (Rua General Moreira Sampaio – Parque Fluminense)

UBS Barão do Amapá (Rua Andreia, s/nº)

Quem tomou a vacina contra a Covid-19 e quer se imunizar contra a gripe deve ficar atento ao prazo: é preciso um intervalo de 14 dias entre as doses. No ato da vacinação, deve ser apresentado o cartão de vacinas e um documento de identidade.