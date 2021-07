Com o grupo foram apreendidos uma pistola com a numeração suprimida, carregador com nove munições, um simulacro de pistola, fitas isolantes, balaclavas, luvas, presilhas, e outros artefatos usados em roubos. - Letycia Rocha (RC24h)

Com o grupo foram apreendidos uma pistola com a numeração suprimida, carregador com nove munições, um simulacro de pistola, fitas isolantes, balaclavas, luvas, presilhas, e outros artefatos usados em roubos.Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 15/07/2021 16:09

Duque de Caxias - Policiais civis da 64ª DP (São João de Meriti) e da 54ª DP (Belford Roxo) prenderam em flagrante um homem acusado de receptação de veículo furtado. A ação aconteceu na última terça-feira, 13, e divulgada nesta quinta, 15, pela Polícia Civil.

Durante investigação sobre o furto de um automóvel, a equipe da Delegacia de São João de Meriti, descobriu que o acusado estava com o veículo em sua residência, no bairro de Parada Angélica, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



Após a ação, o acusado foi encaminhado ao sistema prisional.