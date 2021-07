Donizete Pantera - Reprodução

Publicado 16/07/2021 13:44

Rio - A Justiça do Trabalho deu prazo de dez dias para o Botafogo pagar cerca de R$ 160 mil ao ex-atacante Donizete Pantera, campeão brasileiro em 1995, referente à passagem dele pelo clube em 2000. A informação é do jornalista Matheus Mandy.

A ação movida pelo ídolo estava inserida no Ato Trabalhista, que faz o ordenamento dos processos deste tipo, mas ainda havia um resíduo fora deste programa para ser sanado. Vale lembrar que o Botafogo foi retirado do Ato Trabalhista por falta de pagamento das parcelas acordadas.

Se o Botafogo não quitar o valor no prazo determinado, a Justiça do Trabalho pode pedir a execução da dívida, o que causaria mais um pedido de penhora ou até um bloqueio das contas do clube de General Severiano.