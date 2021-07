Gatito alerta para a necessidade de vitória para subir na tabela e se recuperar no Brasileiro - VITOR SILVA/BOTAFOGO

Rio - O goleiro Gatito Fernández, do Botafogo, segue em sua árdua recuperação de um edema no joelho direito. De acordo com as informações publicadas pelo site "ge.globo", o paraguaio não usa mais muletas e já iniciou o trabalho na academia do Estádio Nilton Santos.

Gatito está no departamento médico do Botafogo desde setembro de 2020. Sua última partida com a camisa alvinegra foi no empate em 0 a 0 contra o Vasco pela Copa do Brasil, duelo em que o goleiro foi fundamental para a classificação do Glorioso. Depois do diagnóstico, o arqueiro ainda passou por uma artroscopia no mês de maio.

Com o aumento da intensidade nos trabalhos de academia, Gatito ainda terá de terminar o tratamento para ser entregue à preparação física. Só depois deste processo o goleiro poderá ficar à disposição da comissão técnica.