Ricardo Resende chega com a missão de controlar a crise no confronto com o BrusqueVítor Silva/Botafogo

Publicado 17/07/2021 08:30

Rio - Ainda sem ter definido seu novo treinador, o Botafogo inicia uma nova fase neste sábado. No primeiro jogo após a saída do técnico Marcelo Chamusca, demitido na última terça-feira, o Glorioso vai pressionado a Santa Catarina encarar o Brusque, às 19h, no Estádio Augusto Bauer.

Nesta partida, a equipe será comandada por Ricardo Resende, técnico da equipe sub-20. A decisão foi tomada por conta das dificuldades na busca por um novo treinador. A ideia da diretoria era ter o novo comandante no banco já neste sábado, mas a recusa de Lisca e o não avanço das conversas com Dorival Junior e Vanderlei Luxemburgo frustaram o clube.

Havia a possibilidade de Lúcio Flávio, auxiliar técnico permanente, assumir a equipe interinamente, mas optou-se por Resende devido a seu bom desempenho no time sub-20. No cargo, ele soma 22 vitórias, 12 empates e nove derrotas em 43 jogos e ocupa a segunda colocação no Brasileirão da categoria.

Diante do Brusque, o Botafogo tenta reencontrar o caminho da vitória. Nas últimas sete partidas, o time alvinegro conseguiu apenas uma vitória. Ao todo, são apenas 13 pontos na Série B, o que mantém o time longe da zona de classificação para a Série A.