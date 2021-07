Luís Oyama, volante do Botafogo - Vitor_Silva

Luís Oyama, volante do BotafogoVitor_Silva

Publicado 16/07/2021 18:18

Rio - Ausente no duelo do Botafogo contra o Cruzeiro por conta de dores no púbis, o volante Luís Oyama será desfalque mais uma vez para o duelo deste sábado contra o Brusque, fora de casa, pela 12ª rodada da Série B.

Segundo o perfil "Botafogo Não Se Compara", Oyama está tendo uma recuperação boa e evoluindo no tratamento. Mesmo com tal evolução no processo, o camisa 5 ainda sente dores no local e será preservado para evitar uma possível lesão.

Publicidade

Sem o primeiro volante considerado titular, Barreto deve ganhar a posição mais uma vez ao lado de Pedro Castro. A bola rola às 19h deste sábado para Brusque e Botafogo no Estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina.