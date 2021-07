Sede de General Severiano - Vitor Silva/SSPress/Botafogo

Publicado 16/07/2021 18:06 | Atualizado 16/07/2021 18:09

Rio - Nesta sexta-feira (16), em nota oficial, Botafogo informou que está em busca de parceiro no mercado de tokens. A RFP (Request for Proposal), tem como medida deixar o Glorioso aberto para receber propostas em determinado segmento.

A intenção é em mirar em tecnologia e inovação para expandir sua atuação que possibilitam negócios com a comercialização de ativos. O presidente do Botafogo, Durcésio Mello, comentou sobre a atuação do Alvinegro.

"O reposicionamento do Botafogo no mercado passa pela solidez na atuação em segmentos com enorme potencial de geração de receitas, como é o mercado de tokens. Temos milhões de torcedores, uma série de ativos e múltiplas oportunidades de negócio para atrair parceiros interessados em explorar essa área conosco".

Nota Oficial do Botafogo:

A indústria do futebol está em constante dinamismo e o Botafogo mira suas atenções na área de tecnologia e inovação, expandindo sua atuação em segmentos que possibilitem negócios com a comercialização de ativos. Em busca dos melhores parceiros para entrar no mercado de tokens, o Clube abre uma chamada para participação em concorrência (RFP) com empresas do setor."O reposicionamento do Botafogo no mercado passa pela solidez na atuação em segmentos com enorme potencial de geração de receitas, como é o mercado de tokens. Temos milhões de torcedores, uma série de ativos e múltiplas oportunidades de negócio para atrair parceiros interessados em explorar essa área conosco", comentou o Presidente Durcesio Mello.“Vamos oferecer ao botafoguense a oportunidade de investir e ganhar como sócios dos ativos e propriedades do clube. É isso o que buscamos com essa concorrência: mais uma forma de engajamento com nossa torcida em um mercado explorado por grandes clubes do futebol mundial, como Barcelona, Juventus e PSG, e outros brasileiros", completou o CEO Jorge Braga.Os proponentes deverão ter capacidade de estruturar, operar e desenvolver iniciativas nos diferentes segmentos de ativos digitais a partir da tecnologia blockchain. Vencerá a proposta o parceiro que apresentar melhores avaliações relativas à capacidade técnica, jurídica, societária e econômica para a execução dos projetos.Interessados em obter mais informações e requisitos sobre a concorrência deverão entrar em contato através do e-mail [email protected] - com o título do e-mail constando o assunto "RFP Tokens". O prazo final para o envio da proposta é 31 de julho.