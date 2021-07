Kieza - Vitor Silva / SSPress / Botafogo

Publicado 16/07/2021 19:04

Rio - A Justiça do Trabalho negou ao Botafogo nesta sexta-feira um recurso em relação ao processo movido pelo atacante Kieza, atualmente no Náutico. O Glorioso foi condenado a pagar mais de R$ 400 mil ao jogador. As informações são do site "Globo Esporte".

A dívida referente a salários atrasados, férias, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e multas trabalhistas. Até o momento do pagamento, o valor ainda será corrigido pela Justiça.

Kieza vestiu a camisa do Botafogo entre 2018 e 2019. Foram 51 partidas, com 11 gols marcados.