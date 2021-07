Jonathan disputou 17 partidas pelo Botafogo e marcou dois gols - VITOR SILVA/BOTAFOGO

Publicado 17/07/2021 17:23

Almería (ESP) - De acordo com o jornal espanhol "Diario de Almería", o Botafogo está perto de acertar o retorno o lateral-esquerdo Jonathan Silva, revelado nas categorias de base do alvinegro e que foi negociado com o Almería em 2019. Segundo o periódico, os clubes costuram um acordo por empréstimo. O atleta atuou na última temporada pelo Las Palmas, também cedido temporariamente pelo Almería.

Jonathan chegou ao clube espanhol como uma promessa a ser lapidada, mas não conseguiu se adaptar ao futebol europeu. Ainda com a indecisão sobre o futuro do lateral-esquerdo, uma rescisão amigável que preserve ao Almería parte dos direitos econômicos não está descartada.

Na última semana, portais divulgaram o interesse do Botafogo após Jonathan ser oferecido pela espanhola. O Glorioso tem encontrado dificuldade em achar uma peça que substitua à altura a saída de PV, negociado no mês passado junto ao Internacional. A equipe do interino Ricardo Resende conta com Rafael Carioca, Guilherme Santos, Hugo e Lucas Barros na posição.