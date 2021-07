Ricardo Resende - Vitor Silva/Botafogo

Ricardo ResendeVitor Silva/Botafogo

Publicado 17/07/2021 13:31

Rio - Ainda sem vencer fora de casa, o Botafogo vai a campo contra o Brusque, em Santa Catarina, neste sábado, às 19h, para tentar a primeira vitória longe do rio. O Alvinegro terá Ricardo Resende, treinador interino vindo do sub-20, comandando a equipe na beira do gramado. Uma boa sequência de resultados pode fazer que ele seja efetivado no time principal, segundo informações da "Rádio Tupi".



O técnico do sub-20, Ricardo Resende, foi colocado como interino logo após a demissão de Marcelo Chamusca. O Botafogo tem tido dificuldades para encontrar um novo treinador no mercado. Luxemburgo pediu salário acima do que o clube pode pagar, já Lisca e Dorival Jr, recusaram as propostas.