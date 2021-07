Escalação do Botafogo contra o Brusque - Foto: Divulgação/Botafogo

Publicado 17/07/2021 18:11

Rio - Neste sábado (17), o Botafogo enfrenta o Brusque, às 19h, no estádio Augusto Bauer, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com mudanças na equipe titular, Ricardo Resende conta com retorno de Marco Antônio no meio-campo e Rafael Carioca na lateral-esquerda. Veja a escalação:

Na tabela da Série B, o Botafogo está na 12ª colocação com 13 pontos, oito a menos que o quarto colocado, Goiás, com 20 pontos.

Escalação confirmada do Botafogo:Diego Loureiro; Diogo Borges, Kanu, Lucas Mezenga e Rafael Carioca; Pedro Castro, Barreto, Diego Gonçalves, Chay e Marco Antonio; Navarro.