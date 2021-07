O meia Juninho tem contrato com o Botafogo até o fim do ano - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 18/07/2021 16:58

Rio - Um dos destaques da equipe sub-20 do Botafogo, o meia Juninho, capitão do time, tem contrato apenas até o fim desta temporada. O gerente das categorias de base do Glorioso, Tiano Gomes, confirmou as conversas por renovação na "Botafogo TV".

"Já estamos caminhando com a renovação de contrato do Juninho. Já estamos conversando, é um jogador que quer ficar no clube, que adora o clube. Chegou do Artsul, time aqui do estado do Rio. Então, com tranquilidade a gente está fazendo isso. Se Deus quiser, o mais breve possível vai estar renovado", disse o dirigente.

De acordo com o diário "LANCE!", Juninho entrou na mira do Fluminense há algumas semanas, mas o Botafogo segue otimista com a renovação contratual. O novo vínculo deve ser por três temporadas, com valorização salarial e 80% dos direitos econômicos do atleta ficando com o clube de General Severiano.