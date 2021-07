Globo - Reprodução Globo

Rio - No dia 8 de agosto, a TV Globo decidiu trocar a partida entre Botafogo x Ponte Preta, pela 16ª rodada da Série B pelo confronto entre América-MG x Fluminense, nesta mesma data, pelo Campeonato Brasileiro. A informação é do jornalista Wellington Campos e "Rádio Itatiaia".

O duelo do Alvinegro seria às 16h, mas com a mudança, passou para o horário das 20h30, mantido no Nílton Santos. Por outro lado, o confronto do Tricolor que seria às 20h30, no dia 8 de agosto, foi antecipado para às 16h, para poder ser encaixado na grade da emissora.

Portanto, com a mudança dos horários entre os clubes, a Globo não deve exibir mais partidas do Alvinegro até a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Anteriormente, a emissora já exibiu os confrontos contra Náutico, Vitória e Cruzeiro.