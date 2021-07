Rede Globo - Divulgação

Mariana Fontes Reprodução Rio - O Grupo Globo acertou nesta quarta-feira a contratação da apresentadora Mariana Fontes, ex-Esporte Interativo e DAZN. De acordo com o portal "Notícias da TV", a jornalista vai substituir Janaina Xavier, que está grávida, no comando do SporTV News.

Inicialmente, o contrato de Mariana com a emissora será temporário. O vínculo deve durar enquanto Janaina ficar fora do vídeo. No entanto, a emissora avaliará uma possível permanência após este tempo.

Mariana ainda não possui data para estrear no canal esportivo. No entanto, a expectativa é de que ela comece em breve.