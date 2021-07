Escudo do Fluminense foi trocado no estádio do Cerro Porteño - Reprodução

Publicado 14/07/2021 12:32

Rio - Na noite da última terça-feira, o Fluminense venceu o Cerro Porteño por 2 a 0, em Assunção. Apesar da vitória convincente, o que também chamou a atenção foi o fato de o escudo do time tricolor estar errado no placar eletrônico do Estádio La Nueva Olla. O símbolo que estava exposto era do time de mesmo nome, da Bahia: Fluminense de Feira de Santana.

Apesar das semelhanças entre os nomes e os escudos, há algumas diferenças. No brasão do time baiano, por exemplo, há três "F, fazendo referência à cidade de Feira de Santana.