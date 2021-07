Roger Machado - Lucas Mercon / Fluminense

Roger MachadoLucas Mercon / Fluminense

Publicado 14/07/2021 09:01

Rio - O Fluminense deu um importante passo rumo a classificação para as quartas de finais da Libertadores. No Paraguai, o Tricolor venceu o confronto de ida contra o Cerro Porteño por 2 a 0. Apesar do resultado, o técnico Roger Machado pregou cautela em relação ao confronto contra a equipe paraguaia.

Publicidade

"Vencer fora de casa é sempre bom. Vencer pelo placar de 2 a 0 é um resultado importante. Porém, é importante frisar que não tem nada definido. Se estivesse definido, a disputa terminaria hoje. Respeitamos muito o Cerro e sabemos que a disputa está em aberto ainda. Mas conquistamos um resultado importante. Se tivéssemos empatado esse jogo, já iríamos considerar um resultado bom para poder decidir em casa. Imagina vencendo por 2 a 0", disse.



No confronto de volta na próxima terça-feira, o Fluminense poderá perder por um gol de diferença que estará classificado. A vantagem conseguida no Paraguai foi boa, mas na opinião de Roger Machado poderia ter sido maior.

Publicidade

Penso que aproveitamos bem. Criamos mais uma ou duas oportunidades que poderíamos ter concretizado em gols, mas, naturalmente, o adversário, com o placar adverso, vai se lançar à frente, com jogadores ofensivos e você terá que se defender um pouco mais perto de sua área. Então não tem nada demais ter sofrido um pouco, na medida que você não consegue dominar um adversário o tempo inteiro. Mas dominamos nos momentos mais importantes e a prova é que saímos com um resultado muito importante para a gente.