Samuel Xavier deu condição para Boselli - Reprodução

Samuel Xavier deu condição para BoselliReprodução

Publicado 14/07/2021 13:13 | Atualizado 14/07/2021 13:13

Rio - A Conmebol divulgou nesta quarta-feira um vídeo em que admite erro da arbitragem no gol anulado do Cerro Porteño na partida contra o Fluminense, pelas oitavas de final da Libertadores. O lance concluído por Boselli. Na divulgação do vídeo da entidade, o narrador admite o equívoco da arbitragem que não foi corrigido pelo VAR.

Publicidade

"O assistente, em um cruzamento, levanta sua bandeira, assinalando impedimento de forma equivocada. O VAR checou a jogada com um ângulo muito fechado, deixando de levar em conta um defensor que está na parte inferior da tela para a colocação de linhas virtuais. Esse defensor habilitaria todos os atacantes, caracterizando um erro na decisão final", afirmou.



No lance, Samuel Xavier dá condição legal para o jogador do Cerro. No momento em que o lance passou a ser revisado pelo VAR, os jogadores do Fluminense reclamaram que o árbitro havia apitado antes da conclusão da jogada e por conta disso, o lance teria sido anulado antes da finalização de Boselli para o gol.

Publicidade

O gol anulado do Cerro aconteceu no primeiro tempo, quando a partida estava empatada por 0 a 0. Na etapa complementar, Nenê e Egídio fizeram os gols do Fluminense no Paraguai.