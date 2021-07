A diretoria do Fluminense confirmou o pagamento do salário de CLT referente ao mês de junho - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 13/07/2021 18:06

Rio - Pouco antes de entrar em campo pelas oitavas de final da Libertadores, o Fluminense realizou o pagamento dos vencimentos da CLT de junho a jogadores e funcionários, nesta terça-feira. A única pendência ainda em aberto são os direitos de imagem de alguns atletas.



A folha havia vencido no quinto dia útil deste mês. Desde abril, o clube vem conseguindo se manter em dia, normalmente com apenas alguns dias de atraso. Para esta temporada, o Fluminense espera um alívio no caixa com a participação na Libertadores e na Copa do Brasil.

Pela classificação para a fase de grupos do torneio continental, o Tricolor já embolsou 1 milhão de dólares a cada jogo como mandante. Ou seja, algo na casa dos R$ 16,9 milhões. Além disso, somou mais US$ 1,05 milhão de dólares (cerca de R$ 5,5 milhões na cotação atual) pela vaga nas oitavas.



Outra quantia que entra na conta é da Copa do Brasil, com a classificação às oitavas após eliminar o Red Bull Bragantino. O clube embolsou R$ 2,7 milhões de premiação.



O Fluminense entra em campo nesta terça-feira pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores contra o Cerro Porteño. A partida em Assunção, no Paraguai, às 19h15.