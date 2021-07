7º - Fluminense - 35 vitórias por virada - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 13/07/2021 09:00

Rio - Nesta terça-feira, o Fluminense recomeça a sua trajetória na Libertadores. O Tricolor terá pela frente um rival que pode ser considerado um divisor de águas na história recente do clube carioca: o Cerro Porteño. Em 2009, o clube carioca lutava contra o rebaixamento no Brasileiro e estava na semifinal da Sul-Americana. O adversário era o clube paraguaio. Após duas vitórias, sendo a segunda nos últimos minutos, com direito a uma confusão generalizada no Maracanã, ali nascia o "Time de Guerreiros", que livrou o Flu do rebaixamento e ainda conquistou dois títulos do Brasileirão em 2010 e 2012. Com essa inspiração, a equipe comandada por Roger Machado enfrenta os paraguaios nesta terça-feira em busca do inédito título sul-americano.

Um dos principais personagens daquela batalha de 11 anos atrás foi o zagueiro Gum. Hoje no CRB, de Alagoas, o defensor guarda na memória aquele momento que mudou também a sua história. De recém-chegado, o então jovem zagueiro se tornou símbolo daquele time que marcaria para sempre o seu nome na história do Fluminense.

"Eu me lembro como se fosse hoje, foi algo muito forte. Sofri uma agressão do atacante Nani e estava sangrando muito meu supercílio. O Cuca ia me tirar do jogo porque estava com um a menos o Fluminense, e o doutor não estava conseguindo estancar o sangue. Eu vendo que ele ia me tirar do jogo falei: ‘Não professor, pelo amor de Deus, não me tira’. Acabei ficando e fui abençoado fazendo o gol", afirmou em entrevista ao Jornal O Dia.

Nesta Libertadores, o Fluminense já precisou ser guerreiro para buscar a classificação para as oitavas de final da competição e fez isso contra o River Plate, na Argentina. Nesta terça-feira, o Tricolor terá três desfalques importantíssimos: o zagueiro Nino está com a Seleção Olímpica, Martinelli não poderá entrar em campo porque está suspenso e Fred foi vetado da partida por lesão. Gum acredita em uma nova batalha, mas aposta em um bom resultado para o clube das Laranjeiras.

"É um pouco favorito, mas não quer dizer que o confronto irá ser fácil. Tem que tomar cuidado que eles são perigosos... não vai ser fácil. O futebol é uma caixinha de surpresa, porém estamos na torcida para a classificação do Tricolor", disse.

As equipes se enfrentam em duas partidas. A primeira acontece nesta terça-feira no Paraguai. O confronto de volta será no Maracanã no próximo dia 20. Os dois confrontos acontecem às 19h15 (no horário de Brasília).