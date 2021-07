Abel Hernández volta a reforçar o Fluminense após três jogos ausente - Mailson Santana/Fluminense

Publicado 12/07/2021 21:11

Assunção - A delegação do Fluminense desembarcou em Assunção, capital do Paraguai, na noite desta segunda-feira com um importante reforço entre os passageiros: Abel Hernández e Fred. Em tratamento intensivo para se recuperar de incômodo no calcanhar direito, o atacante uruguaio respondeu bem ao tratamento e participou do treino desta tarde, no CT Carlos Castilho, entre os titulares.

Fred se recupera bem do edema na coxa direita e será reavaliado no vestiário e tem chance de ser relacionado. No entanto, é Abel Hernández que deve iniciar o confronto com o Cerro Porteño, nesta terça-feira, às 19h15, no Estádio La Olla, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.

Desfalque nos últimos três jogos, Abel Hernández volta em momento de decisão e sua experiência é fundamental. Outra novidade na delegação é John Kennedy. Reintegrado no domingo, o atacante, de 19 anos, volta a ser opção após dois meses. A joia de Xerém testou positivo para o novo coronavírus em abril, mas apresentou sintomas mais fortes e teve uma recuperação mais lenta e cautelosa.

Todos os titulares poupados na vitória sobre o Sport têm volta garantida contra o Cerro. Vale lembrar que Martinelli está suspenso. Portanto, o Tricolor deve entrar em campo com a seguinte formação: Marcos Felipe, Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro e Egídio; André, Yago e Nenê; Caio Paulista, Gabriel Teixeira e Abel Hernández.

Confira a lista completa de relacionados do Fluminense:



Goleiros: João Lopes, Marcos Felipe e Muriel

Laterais: Calegari, Danilo Barcelos, Egídio e Samuel Xavier

Zagueiros: David Braz, Luccas Claro, Manoel e Matheus Ferraz

Meio-campistas: André, Cazares, Ganso, Gustavo Apis, Nenê, Wellington e Yago

Atacantes: Abel Hernández, Caio Paulista, Gabriel Teixeira, Fred, John Kennedy, Kayky, Lucca, Luiz Henrique e Matheus Martins



O Fluminense já está em Assunção, no Paraguai, para o confronto diante do Cerro Porteño, nesta terça-feira, às 19h15 (de Brasília). Os jogadores desembarcaram na capital na noite desta segunda. Vale lembrar que o técnico Roger Machado levou Fred, John Kennedy e Abel Hernández para a partida de ida das oitavas de final da Libertadores.+ Lembra de todos? Veja os últimos uniformes lançados pelo FluminenseO elenco encerrou a preparação em treinamento no CT Carlos Castilho na parte da manhã e rumou ao aeroporto logo depois. O jogo de volta está marcado para a terça-feira que vem, no mesmo horário, no Maracanã. Ao site oficial, o volante Yago Felipe definiu o duelo como o mais importante do ano.- Para nós é o grande jogo da temporada. É um confronto de ida e volta, uma eliminatória de Libertadores. Então a gente sabe da importância de se fazer um grande primeiro jogo, trazer um bom resultado para nossa casa e decidir a vaga no Maracanã - disse Yago.