Nenê valorizou a vitória sobre o Cerro Porteño, mas mantém os pés no chão para o segundo jogo, dia 20, no Maracanã

Publicado 13/07/2021 22:11

Assunção - O Fluminense deu um importante passo para confirmar a vaga nas quartas de final da Libertadores. A vitória por 2 a 0 sobre o Cerro Porteño, em Assunção, foi valorizada, mas Nenê, autor do primeiro gol no La Nueva Olla, cobrou que os companheiros mantenham o foco no jogo de volta na próxima terça-feira, no Maracanã.



"Vamos jogar para vencer, sabemos que falta o segundo tempo desse jogo. Vamos entrar com a mesma maneira, com a mesma pegada, a mesma intensidade. Não vamos jogar com o regulamento debaixo do braço, porque a gente pode se complicar. Vamos jogar da mesma maneira, para vencer", disse à 'Conmebol TV'.



Na ausência de Fred, artilheiro da equipe na Libertadores, com quatro gols, Nenê assumiu a responsabilidade na capital do paraguaia. Na condição de capitão não se limitou a elogiar os companheiros pela boa apresentação e voltou a cobrar pelas bobeadas em momentos chave do jogo.

"Foi um resultado muito importante para gente. Muito feliz de ter participado. Estivemos melhores praticamente o jogo todo. Vacilamos algumas vezes e poderíamos ter tomado o gol, mas mantivemos a intensidade. Conseguimos impor a nossa qualidade técnica e temos uma vantagem importante", disse Nenê.