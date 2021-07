Bobadilla - Mailson Santana/Fluminense

Publicado 14/07/2021 19:49

Rio - O clima no Fluminense não poderia ser melhor. Após a vitória por 2 a 0 contra o Cerro Porteño no Paraguai, os jogadores que não viajaram treinaram nesta quarta-feira no CT Carlos Castilho. Fred registrou nos "stories", do Instagram, o momento em que Raúl Bobadilla fazia um exercício, impressionando os companheiros por conta do peso.

o Fred provocando o Bobadilla KKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/IJ0td0H6uc — t. gaudard (@thamyresffc) July 14, 2021 Além dos dois, Martinelli, suspenso na Libertadores, e Hudson, que se recupera de lesão no ligamento, também aparecem na brincadeira. Fred tem um edema na coxa direita e chegou a viajar para Assunção, mas não foi para a partida. Já Bobadilla está em transição após sentir dores na panturrilha direita. Veja os vídeos a seguir:

Os jogadores que foram relacionados para a partida desembarcaram no Rio de Janeiro na madrugada desta quinta e receberam folga. O grupo se reapresenta no CT Carlos Castilho nesta quinta-feira para iniciar a preparação para o duelo com o Grêmio. O confronto será a volta do Flu ao Maracanã, às 21h, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.