ConmebolFoto: Divulgação/Conmebol

Publicado 14/07/2021 19:36

Rio - Em nota oficial, a Conmebol informou que suspendeu os árbitros das partidas entre Cerro Porteño e Fluminense e Boca Juniors e Atlético-MG. A entidade descreve que o corpo de arbitragem dos jogos cometeram erros graves, como por exemplo, os gols mal anulados de Boca e Cerro.

Na partida pelas oitavas da Libertadores, entre Cerro Porteño e Fluminense, aos 42 minutos do primeiro tempo, o gol do atacante Boselli foi mal anulado pela arbitragem, após consultarem o lance por diversos ângulos na cabine do VAR.

Na ocasião, o Fluminense venceu por 2 a 0, em Assunção, obtendo uma vantagem para o jogo da volta, na próxima terça-feira (20), no Maracanã, no Rio de Janeiro.