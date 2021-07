Samuel Xavier deu condição para Boselli - Reprodução

Publicado 14/07/2021 16:17

Rio - Após a Conmebol admitir o erro na operação do VAR durante o gol anulado do Cerro Porteño contra o Fluminense, na última terça-feira, o clube paraguaio cobrará respostas da entidade. Em entrevista à Rádio "ABC Cardinal 730 AM", Ariel Martínez, diretor do adversário da equipe carioca, disse que enviará um ofício exigindo atitudes sobre o ocorrido.

"Merece uma decisão extraordinária porque é uma situação extraordinária. A punição (aos árbitros) não é suficiente. Está bem que os punam, que os tirem da escala. Mas e nós? Tem que nos ressarcir de alguma maneira. Vamos apresentar uma nota. A equipe jurídica está trabalhando. A Conmebol não precisa de uma nota, que vamos apresentar, para tomar medidas", declarou Martínez.

"Feliz pelo nosso tradicional rival, que não vai padecer, mas isso não nos ajuda ainda que os suspendam. Deve haver uma decisão extraordinária da Conmebol", completou, se referindo a troca do responsável pelo VAR para a partida do Olímpia contra o Internacional, nesta quarta-feira.