Jogadores do Cerro discutindo com o árbitro Facundo Tello - Foto: Divulgação/Conmebol

Jogadores do Cerro discutindo com o árbitro Facundo TelloFoto: Divulgação/Conmebol

Publicado 14/07/2021 15:55

Rio - Após a derrota para o Fluminense por 2 a 0, em Assunção, pelas oitavas da Libertadores, a equipe e comissão técnica do Cerro Porteño, ficaram irritadas com a atuação da arbitragem, onde anularam um gol legal do atacante Boselli, quando a partida ainda estava 0 a 0. Durante coletiva, atacante e o técnico Arce, comentaram sobre o ocorrido na partida.

"Creio que foi um erro muito óbvio, muito grande, muito evidente. Deixa eu ver o que mais posso dizer para não sair... É impossível que não tenham se dado conta, ao menos o que estava fazendo o VAR lá de cima. Também o bandeira, que não seguiu o protocolo de esperar até o final, levantou muito rápido. Mas não acho que é uma desculpa. Se investe tanto, todos são convidados para seminários. Sinceramente, nos roubaram à mão armada em nossa própria casa.

Publicidade

Cinco, sete, oito profissionais pagos para isso e não puderam perceber. Podemos entender com o que se passa em campo, mas com os que estão tranquilos, à distância, em teoria têm oito, nove, dez câmeras. Nós em tempo real tivemos a imagem, como mostramos aos árbitros, e eles não puderam determinar essa situação". disse o técnico Arce.

O atacante Boselli criticou também a atuação da arbitragem no gol mal anulado pelo VAR, alegando que o fato mudou a partida.

Publicidade

"Chegamos ao vestiário e soubemos que tivemos um gol válido, e tendo VAR. Quando não tem, tanto o árbitro quanto nós jogadores nos equivocamos dentro de campo, é normal. Mas uma pessoa sentada com uma televisão, com todo o tempo do mundo, não se admite um erro assim. Creio que não é justificativa, mas obviamente foi um golpe de ânimo porque voltamos para o segundo tempo sabendo que o que passou na partida não foi justo", disse o atacante Boselli.

O arbitro de linha tem que esperar para levantar a bandeira. Eu não tinha chutado ainda, e ele já tinha a bandeira levantada. Me chama a atenção pelo menos, mas depois disso a responsabilidade não é mais do árbitro, passa pelo VAR. Tem que ser responsabilizado porque isso muda a partida", finalizou.