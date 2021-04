Mauro Boselli Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/04/2021 18:59

Rio - Ex-atacante do Corinthians, o argentino Mauro Boselli rasgou elogios a um clube brasileiro além da equipe paulista. Em entrevista ao portal '90 min.com', o jogador afirmou que o alvinegro e o Flamengo estão acima de todos os clubes do Brasil, e que, se um atleta recebe uma proposta do Rubro-Negro, todas as outras ofertas devem ficar em segundo plano.

"Quando se diz a um argentino que River Plate ou Boca Juniors querem te contratar, por mais que outra equipe também queira, vai escutar a proposta de River ou Boca. É o mesmo caso do Brasil. Quando te ligam de Corinthians ou Flamengo, o resto dos times fica em segundo plano", disse Boselli, que admitiu erro em aceitar a oferta do Corinthians pelo estilo de jogo.

"Eu senti isso na hora de tomar a decisão e, talvez, me equivoquei um pouco. Não olhei a forma de jogar que tinha o Corinthians e que estilo melhor combinava com meu estilo de jogo. Errei na hora de escolher o clube. Se você me perguntar hoje, tomaria a mesma decisão, porque o Corinthians é magnífico. Meu erro foi na escolha, pelo estilo de jogo", complementou.