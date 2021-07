Caio Paulista - Mailson Santana/Fluminense FC

Caio PaulistaMailson Santana/Fluminense FC

Publicado 14/07/2021 16:50

Rio - Em grande fase e nas graças dos torcedores do Fluminense, Caio Paulista vem despertando o interesse de outros clubes. Preocupado com o assédio, o Tricolor vai se reunir no próximo mês com o representante do atleta para tentar firmar a compra do jovem. As informações são do portal "NetFlu".

Emprestado pelo Tombense ao Fluminense até o fim do ano, Caio Paulista é representando pelo empresário Eduardo Uran. Não existe opção de compra no vínculo do atacante, ou seja, o Tricolor terá que negociar sem teoricamente ter qualquer preferência para contar com o jogador.

Revelado pelo Fluminense, Caio Paulista não teve oportunidade no clube e rodou por equipes menores do Brasil. Após temporada pelo Avaí, o jogador chegou ao Tricolor no ano passado e apesar das críticas dos torcedores era bastante utilizado por Odair Hellmann e Marcão.



Após pedido de Roger Machado, o Tricolor renovou com o jogador para esta temporada. Sob o comando do técnico, Caio Paulista mostrou grande evolução e se tornou titular e uma das principais peças do elenco na temporada.