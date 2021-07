Cerro Porteño x Fluminense - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Cerro Porteño x FluminenseFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 14/07/2021 18:58 | Atualizado 14/07/2021 18:58

Rio - O Cerro Porteño divulgou o ofício enviado à Conmebol, onde alega medidas após a entidade admitir o erro no gol mal anulado do atacante Boselli, na derrota por 2 a 0 para o Fluminense, em Assunção, nas oitavas da Libertadores. A informação é do site "GE".

O ofício pede a expulsão dos árbitros envolvidos na falha do gol, além disso, pedem a anulação da partida com o Tricolor das Laranjeiras. Devido ao acontecimento, a Conmebol suspendeu o assistente, o árbitro de vídeo e o auxiliar do VAR, que se envolveram no lance.

Publicidade

No entanto, de acordo com o site "GE", não existe a possibilidade da partida ser remarcada, apesar das exigências constantes da equipe paraguaia para a Conmebol. Na introdução de um vídeo onde apresenta a cabine do VAR analisando o gol mal anulado, o narrador admite o erro do VAR.

"O assistente, em um cruzamento, levanta sua bandeira, assinalando impedimento de forma equivocada. O VAR checou a jogada com um ângulo muito fechado, deixando de levar em conta um defensor que está na parte inferior da tela para a colocação de linhas virtuais. Esse defensor habilitaria todos os atacantes, caracterizando um erro na decisão final".

Publicidade