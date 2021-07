AntÎnio Carlos Zago - Divulgação

AntÎnio Carlos ZagoDivulgação

Publicado 14/07/2021 12:00

Rio - O ex-zagueiro da seleção brasileira, Antônio Carlos Zago, já tem novo clube. Aos 52 anos, ele aceitou a oferta do Bolívar, uma das principais equipes do futebol boliviano, e partirá para o novo desafio. O comandante estava sem clube desde abril, quando deixou o Kashima Antlers, do Japão.

Publicidade

O nome de Zago chegou a ser ventilado recentemente no Botafogo para substituir Chamusca. No entanto, as prioridades do clube carioca são Mauricio Souza, auxiliar do Flamengo, e Lisca, ex-treinador do América-MG.



O Bolívar disputou a Pré-Libertadores desde ano e acabou eliminado pelo Junior Barranquilla, que fez parte do grupo do Fluminense. Zago já treinou clubes importantes do Brasil como Palmeiras e Internacional, além do Bragantino, quando conquistou a Série B em 2019.