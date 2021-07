Messi - AFP

Publicado 14/07/2021 11:43

Rio - Após muita negociação o relacionamento entre Lionel Messi e Barcelona deverá ser renovado por mais cinco anos. De acordo com diversas publicações espanholas, o argentino e o clube catalão chegaram a um acordo que deverá ser anunciado nos próximos dias. O atacante encerrou seu velho vínculo no fim do mês passado.

Lionel Messi é considerado por muitos como o maior jogador da história do Barcelona. Ele fez parte do elenco de quatro dos cinco títulos de Liga dos Campeões que o clube espanhol conquistou. O argentino e o clube tiveram alguns problemas na última temporada, mas o retorno de Laporta a presidência do clube apaziguou os ânimos.

Messi chegou a negociar com o PSG, mas o clube francês desistiu de contratá-lo após perceber que o interesse do argentino era continuar no Barcelona. O atacante está curtindo férias após ser campeão da Copa América com a Argentina e interromper um jejum de 28 anos sem conquistas da seleção bicampeã mundial.



De acordo com o jornal "Sport", Messi teria aceitado uma redução de 50% dos vencimentos de seu último vínculo, depois de ver como positiva a permanência no Camp Nou. Os jornais se dividem em relação ao valor da multa do craque. Enquanto o "Sport" fala em 350 milhões de euros, o "L'Esportiu" diz que a cláusula de rescisão contratual será de 600 milhões de euros.