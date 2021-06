Matheus Fernandes - Vitor Silva /SS Press / Botafogo

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 10:48

Barcelona - Na manhã desta terça-feira o Barcelona anunciou que rescindiu o contrato com Matheus Fernandes. O volante teve passagens por Palmeiras e Botafogo. O brasileiro tinha contrato com o clube catalão até 2025, mas atuou apenas uma vez pelo time e agora está livre no mercado.

Matheus Fernandes foi contratado no início do ano passado e chegou à Espanha por 7 milhões de euros (cerca de R$ 33,2 milhões na cotação da época), mas logo foi cedido ao Valladolid, time presidido por Ronaldo Fenômeno, por empréstimo.

De volta ao Barça, Matheus sofreu diversas lesões e acabou perdendo o prestígio na equipe. O volante apenas atuou por vinte minutos em uma partida contra o Dínamo de Kiev.

"O FC Barcelona informou ao jogador brasileiro Matheus Fernandes que o clube não precisa mais dos seus serviços e está rescindindo o contrato que tinha até junho de 2025. O jogador, que nasceu em Itaboraí no dia 30 de junho de 1998, chegou ao Barça na janela de transferências de inverno de 2020, mas passou o resto da temporada emprestado ao Valladolid. Ele então se juntou à equipe sênior do Barça na pré-temporada de 2020/21", informou o Barcelona.