Tite, técnico da Seleção Brasileira - AFP

Tite, técnico da Seleção BrasileiraAFP

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 10:40

Rio - O atacante Richarlison recebeu um oficial de justiça na última sexta-feira, na Granja Comary, onde está concentrado para a disputa da Copa América. A visita se deu por conta de uma ação que ex-empresários do jogador movem contra ele, no valor de R$ 19,7 milhões. A informação é do site "Globo Esporte".

A ação é movida pelos agentes Ricardo Mendes e Luciano Martins, com quem Richarlison assinou um contrato de cinco anos em 2015. A dupla cobra a dívida milionária do jogador e seus atuais empresários, Renato Velasco e Lucca Bertolucci (filho de Giuliano Bertolucci). O valor seria referente a transferências e uma fatia dos salários do atleta.

Publicidade

Por meio de sua assessoria, Richarlison confirmou que recebeu a intimação.

"O jogador esclarece que todas as comissões devidas ao longo de sua carreira foram integralmente pagas, quer pelo próprio atleta, quer pelos clubes por onde passou. Desta forma, a demanda em nada se relaciona ao atleta, mas sim a uma discussão travada por terceiros. Os seus advogados estão tratando de excluí-lo da responsabilidade a ele inapropriadamente atribuída", diz a nota.