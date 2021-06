Marlon é o novo reforço de clube da Ucrânia - Reprodução Twitter

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 10:30

Rio - Marlon, zagueiro revelado pelas categorias de base do Fluminense, e com passagem pelo Barcelona, foi anunciado como o novo reforço do Shakhtar Donetsk. O defensor assinou por cinco temporadas, e foi um pedido do novo treinador Roberto De Zerbi, que trabalhou com o jogador no Sassuolo, da Itália.

Em sua chegada no clube, Marlon comentou sobre sua boa relação com o técnico e que acredita que o reencontro pode gerar coisas positivas.

"O clube tem os mesmos objetivos que eu tenho. Também gosto muito do DNA e da filosofia do treinador. Já entendo as ideias do técnico e posso passá-las para outras pessoas.", disse o atleta.

Com o acerto, esse é o 12º brasileiro no plantel do Shakhtar Donetsk para a temporada. A intenção do clube é chegar na fase de grupos da Liga dos Campeões e vencer o título nacional, perdido pelo Dínamo Kiev, maior rival do clube.