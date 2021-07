Karoline Lima - Reprodução

Publicado 14/07/2021 12:41

Rio - O zagueiro Éder Militão, da seleção brasileira e do Real Madrid, está vivendo um romance com a youtuber Karoline Lima. Segundo o jornalista Léo Dias, os dois não têm feito muita questão de esconder o relacionamento.

Karoline esteve no Maracanã no último sábado para acompanhar a final da Copa América. Após a partida, ela postou uma foto de mãos dadas com alguém, que foi identificado como Militão por conta das tatuagens.

Karoline é uma das personagens da websérie Fazenda do Carlinhos Maia. A moça j[á foi apontada como affair de Neymar, companheiro de Militão na Seleção.