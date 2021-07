Future of Football Cup - Foto: Reprodução

Rio - Em torneio amistoso sediado na Holanda, a 'Future of Football Cup', conta com participações de jovens jogadores do PSV, AZ, RB Leipzig e Club Brugge, servindo como um teste para a Fifa aplicar quatro novas regras que devem ser implementadas no futebol.

A primeira medida testada pela Fifa é de implementar dois períodos de 30 minutos ao invés de 45, com o tempo parando a cada interrupção, como acontece por exemplo, no futsal e basquete. Durante o torneio amistoso, a mudança de cinco substituições se tornou ilimitada, seguindo a mesma medida devido à pandemia da Covid-19.

Além disso, a cobrança de lateral realizada com o pé, teve o acréscimo do jogador poder sair jogando sem a necessidade tocar para alguém. A última medida tem como base ainda o futsal, que é a suspensão temporária de cinco minutos para cada jogador que receber o cartão amarelo, sem excluir a chance de poder receber também o cartão vermelho.