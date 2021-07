Ryu Seung-Min - Foto: Divulgação/ITTF

Publicado 17/07/2021 15:24

Rio - O sul-coreano, Ryu Seung-Min, foi o 1º membro do Comitê de Atletas do COI a testar positivo para a Covid-19. Ainda no aeroporto de Narita, Ryu foi testado e recebeu o resultado em seguida. Neste sábado, Tóquio registrou 1.410 casos para a Covid-19, sendo o maior número diário desde 21 de janeiro.

Ex-atleta de tênis de mesa, medalhista de ouro de simples em Atenas 2004, uma prata e um bronze por equipes em Londres 2012 e Pequim 2008, afirmou nas redes sociais que foi contaminado pelo coronavírus, além de dizer que já tinha tomado as duas doses da vacina, além de completar o esquema vacinal contra a Covid-19. Ryu testou negativo duas vezes antes de embarcar da Coreia do Sul para o Japão.

"Estou completamente assintomático, o que provavelmente tem a ver com o fato de estar vacinado. Peço desculpas ao Comitê Organizador, aos nossos anfitriões aqui no Japão e ao COI pelo transtorno que causei. Meu caso é apenas mais uma prova de que o sistema implantado para proteger a todos nós é eficaz - escreveu o atleta e dirigente de 38 anos, que não vai poder participar da sessão do COI que acontecerá em Tóquio nos dias 20 e 21".

Em isolamento, Ryu Seung-Min deve perder a maior parte das Olímpiadas. Antes de Ryu, tiveram 44 casos positivos para a Covid-19 no Japão de pessoas conectadas à competição desde 1º de julho, sendo cinco atletas, além de confirmar mais um entre os residentes da Vila Olímpica.