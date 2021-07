Sikera Junior - Divulgação

Publicado 17/07/2021 13:46

São Paulo - O apresentador do Alerta Nacional, Sikêra Jr. está processando o ex-jogador Neto, após o apresentador chamar ele de "homofóbico" durante o programa Donos da Bola. O processo corre na 6ª Vara do Juizado Especial Cível de Manaus desde o dia 13 de julho, e a indenização pedida é de R$ 44 mil reais. As informações são do colunista Léo Dias.

Além da indenização, Sikêra Jr. também exigiu que Neto apague a publicação dos vídeos em que ele aparece falando do apresentador da Rede TV e um pedido formal de desculpas feito nas redes sociais e na programação da Band durante dois dias seguidos.