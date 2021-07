Iverson alegou inocência e disse ter sido vítima de uma chantagem - Reprodução

Publicado 14/07/2021 17:34 | Atualizado 14/07/2021 17:55

DJ Ivis foi preso, na tarde desta quarta-feira, após serem divulgados vídeos nos quais agredia a ex-mulher, Pamella Holanda. A prisão foi confirmada pelo governador do Ceará, Camilo Santana, nas redes sociais.

"Acabo de ser informado pelo nosso secretário de Segurança da prisão do DJ Ivis, no caso das agressões a Pamella Holanda. A prisão preventiva havia sido solicitada ontem pela nossa Polícia Civil e decretada há pouco pela Justiça. Que responda pelo crime cometido", publicou Camilo.



No fim de semana, Pamella Holanda publicou vídeos, nas redes sociais, nos quais DJ Ivis aparece agredindo ela. Cerca de uma hora depois, o músico se pronunciou sobre o caso e alegou ser inocente em relação às acusações feitas.

"Ela acabou de postar uns vídeos onde não aguento mais ser agredido, tendo que aguentar calado. As pessoas vão me julgar, mas eu não aguentava mais isso. Recebi chantagem de ameaça de morte, de ameaça de morte com a minha filha. Ninguém sabe o que é isso que eu passei. De querer se jogar com minha filha do décimo andar", começou ele.

"Como todo mundo sabe o DJ faz parte da Vybbe (produtora de Xand) e infelizmente não tem como continuar com ele em nossa empresa. É isso, gente. Estou sem palavras e surpreso como vocês", disse Xand Avião.

Xand Avião ainda revelou que colocou a sua equipe em contato com Pamella Holanda para dar o suporte necessário. "Já designei minha equipe inteira para falar com a Pamela e ajudar como precisar. Ela e a criança. Estou muito triste, pois todo mundo sabe da minha ligação com o DJ. Mas repito: nada justifica violência contra mulher", completou Xand Avião.