Flávia Viana desabafou sobre as diversas críticas que vem recebendo sobre seu corpo. Nos Stories, do Instagram, a atriz relatou que os seguidores falam constantemente que ela está "magra demais".

"Por que será que o ser humano, tem a necessidade de tocar em alguns pontos que sabem que pode ser ferida, podem machucar alguém? Porque alguém se sentir melhor diminuindo uma pessoa? Eu sempre falei que para você ser grande você não precisa diminuir ninguém, muito pelo contrário. Toda vez que eu apareço aqui, seja de biquíni, agora até de roupa. Eu sei que eu tô na minha forma física mais magra do que o habitual. Eu sempre tive uma genética bem magra. E tem tanta gente sendo tão cruel com isso. Eu vou mostrar a quantidade de mensagens feias que recebi", disse. "Por que será que o ser humano, tem a necessidade de tocar em alguns pontos que sabem que pode ser ferida, podem machucar alguém? Porque alguém se sentir melhor diminuindo uma pessoa? Eu sempre falei que para você ser grande você não precisa diminuir ninguém, muito pelo contrário. Toda vez que eu apareço aqui, seja de biquíni, agora até de roupa. Eu sei que eu tô na minha forma física mais magra do que o habitual. Eu sempre tive uma genética bem magra. E tem tanta gente sendo tão cruel com isso. Eu vou mostrar a quantidade de mensagens feias que recebi", disse.

"Não é dieta, não é nada que eu tô fazendo algo para ficar mais magra. Mas a amamentação, a minha nova fase como mãe proporcionou esse tipo de corpo. E eu quero dizer que eu me amo exatamente desse jeito. Eu me amo muito, graças a Deus. Eu nunca tive problema com corpo, com nada, mas é uma ideia que as pessoas fazem de padrão, que ou tá muito magra ou tá muito gorda. Chega dessa história. Que mundo que a gente vive, que loucura é essa? Quero dizer que eu me amo muito, mais ainda quando eu olho para o meu filho. Eu me sinto muito especial. Porque é esse corpo que alimenta o meu filho, e eu me sinto linda".







