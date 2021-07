Yá Burihan, Catherine Bascoy e Gui Napolitano - Reprodução

Publicado 14/07/2021 13:26

Rio - Eita! Por essa ninguém esperava. Em uma conversa com a influenciadora Catherine Bascoy, Yá Burihan revelou que já ficou com o namorado da amiga, o ex-BBB Gui Napolitano. No papo, as duas trocaram confidências e Yá, que era noiva de Lipe Ribeiro, abriu o jogo.

"Já fiquei com o Gui. A gente não se conhecia. Faz muito tempo. Eu e o Gui, a gente fez faculdade juntos há muitos anos. A gente se conheceu bem antes de tudo isso. Rolou, mas faz muito tempo", disse Yá, enquanto Catherine ria.

Confira o vídeo: